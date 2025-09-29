Bilancio Inter 2024 25 approvato | i dati sull’utile nerazzurro ricavi record e solidità finanziaria – FOTO

Internews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bilancio Inter 202425 chiude l’anno con un utile netto e un incremento dei ricavi: prospettive rosee per il futuro della squadra di Chivu. MILANO, 29 settembre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato oggi il progetto di bilancio per l’anno fiscale 202425, un risultato che segna un’importante svolta nella storia finanziaria del club. Questo bilancio sarà ora sottoposto all’approvazione dell’ Assemblea degli Azionisti, convocata per metà ottobre. I numeri parlano chiaro: ricavi record pari a 567 milioni di euro, il valore più alto mai registrato in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

bilancio inter 2024 25 approvato i dati sull8217utile nerazzurro ricavi record e solidit224 finanziaria 8211 foto

© Internews24.com - Bilancio Inter 2024/25 approvato: i dati sull’utile nerazzurro, ricavi record e solidità finanziaria – FOTO

In questa notizia si parla di: bilancio - inter

Ederson Inter, il Decreto Crescita può aiutare i nerazzurri: ecco quanto peserebbe a bilancio

Inter, il bilancio sorride: maxi incassi dalle varie competizioni. Netto di esercizio per la prima volta in utile! Le cifre

Mondiale per Club, il bilancio definitivo per l’Inter: l’incasso totale!

bilancio inter 2024 25L'Inter chiude il bilancio 2024/25 con un utile di 35 milioni: ora è ufficiale - Il progetto di bilancio si chiude con un utile netto di 35,4 milioni di euro, rispetto alla perdita di 35,7 milioni di euro dell'anno fiscale 2023/24, con un aumento netto del valore della produzione ... Scrive calciomercato.com

bilancio inter 2024 25L'Inter chiude il bilancio 2024/25 in utile per 35 milioni - Lo ha comunicato il club nerazzurro, dopo l'approvazione del progetto di bilancio da par ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bilancio Inter 2024 25