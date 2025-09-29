Bilancio Inter 202425 chiude l’anno con un utile netto e un incremento dei ricavi: prospettive rosee per il futuro della squadra di Chivu. MILANO, 29 settembre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato oggi il progetto di bilancio per l’anno fiscale 202425, un risultato che segna un’importante svolta nella storia finanziaria del club. Questo bilancio sarà ora sottoposto all’approvazione dell’ Assemblea degli Azionisti, convocata per metà ottobre. I numeri parlano chiaro: ricavi record pari a 567 milioni di euro, il valore più alto mai registrato in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bilancio Inter 2024/25 approvato: i dati sull’utile nerazzurro, ricavi record e solidità finanziaria – FOTO