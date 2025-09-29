Bilancio consolidato | in consiglio è scontro sulla cultura

La lunga giornata del consiglio comunale di settembre si è aperta con la presentazione del bilancio consolidato 2024, documento che fotografa lo stato economico e patrimoniale del gruppo Comune di Brescia. Il quadro, nelle parole dell'assessore al Bilancio Marco Garza, è "di crescita, con il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it