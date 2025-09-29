Anche se gli effetti benefici sulla salute della mobilità attiva sono un dato scientifico, in Italia sono una persona su dieci tra i 18 e i 69 anni usa la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani e solo quattro su dieci vanno a piedi. Questi dati sono stati raccolti nel biennio 2023-24 dalla sorveglianza Passi coordinata dall’Istituto superiore di sanità e attestano la diminuzione nella popolazione adulta della mobilità attiva. In base ai dati raccolti infatti solo il 19% degli italiani raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità. in base ai dati raccolti dall’Istituto superiore della sanità a scegliere la bicicletta sono soprattutto gli uomini (11%) e gli stranieri (15%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bici, la strada è in salita. Solo uno su dieci la usa per spostarsi