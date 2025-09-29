Bici la strada è in salita Solo uno su dieci la usa per spostarsi
Anche se gli effetti benefici sulla salute della mobilità attiva sono un dato scientifico, in Italia sono una persona su dieci tra i 18 e i 69 anni usa la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani e solo quattro su dieci vanno a piedi. Questi dati sono stati raccolti nel biennio 2023-24 dalla sorveglianza Passi coordinata dall’Istituto superiore di sanità e attestano la diminuzione nella popolazione adulta della mobilità attiva. In base ai dati raccolti infatti solo il 19% degli italiani raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità. in base ai dati raccolti dall’Istituto superiore della sanità a scegliere la bicicletta sono soprattutto gli uomini (11%) e gli stranieri (15%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
