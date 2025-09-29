Bibbiena stazione inaugurati quattro totem sulla storia della fabbrica del Tannino

29 set 2025

Ieri pomeriggio, domenica 28 settembre, a Bibbiena stazione sono stati inaugurati i primi quattro totem realizzati da un’idea del regista e fotografo Alessandro Cecconi, frutto del recupero di antichi documenti fotografici che raccontano la storia della storica fabbrica del tannino di Bibbiena. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

