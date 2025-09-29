Durante un intervento presso gli studi di Canale 5, Fabrizio Biasin ha detto la sua sul momento dell’Inter e sul neo-allenatore Christian Chivu. Il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato il momento dell’ Inter durante un intervento nel programma Pressing su Canale 5, a pochi giorni dalla vittoria per 2-0 ottenuta dai nerazzurri contro il Cagliari all’ Unipol Domus. Secondo Biasin, il tecnico Cristian Chivu sta dimostrando di essere un allenatore capace, con una visione chiara e una gestione intelligente del gruppo. Biasin ha sottolineato che, sebbene Chivu avesse probabilmente intenzione di implementare rapidamente il proprio sistema di gioco, ha scelto di non forzare i cambiamenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Biasin rivela: «Chivu? Persona intelligente, avrebbe voluto cambiare prima anche il modulo, ma ha capito una cosa»