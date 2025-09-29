Biancorossi ok a Varese Barford chirurgico
VARESE 74 UNA HOTELS 80 VARESE: Alviti 13, Moore 20, Villa 2, Assui 7, Nkamhoua 16, Scola n.e., Librizzi, Farias 2, Ladurner 4, Moody 8, Prato n.e., Kangur n.e.. All.: Kastritis. UNA HOTELS: Barford 13, Woldetensae, Mainini, Caupain 2, Williams 8, Smith 13, Uglietti 4, Severini 9, Deme, Echenique 12, Vitali, Cheatham 17. All.: Priftis. Parziali: 16-21; 35-50; 55-63. Finisce con una vittoria il precampionato della Una Hotels che supera Varese in una gara dove è prima riuscita ad allungare per poi dover resistere alla coriacea rimonta dei padroni di casa. Primo quarto che viaggia su ritmi non altissimi, la Una Hotels cavalca i lunghi sotto le plance che rispondono per 10 punti totali, 6 di Echenique e 4 di Williams, ed allo stesso tempo concede poco ad una imprecisa Varese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: biancorossi - varese
Ultimo test #precampionato per la Pallacanestro Varese che affronta alla Itelyum Arena Pallacanestro Reggiana . Assente Freeman fra i biancorossi #basket #pallacanestro #varese #openjobmetis #varesesport - facebook.com Vai su Facebook
Ad Atene i biancorossi sono in campo per il riscaldamento, tra poco palla a due per l’amichevole contro l’AEK Forza Varese ? #NoiSiamoVarese - X Vai su X
Biancorossi ok a Varese. Barford chirurgico - VARESE: Alviti 13, Moore 20, Villa 2, Assui 7, Nkamhoua 16, Scola n. Si legge su msn.com
La Unahotels sbanca Varese: vittoria convincente dei biancorossi - 78), riuscendo anche a dosare le energie in vista dell'importante impegno di Coppa di martedì Reggio Emilia, 16 marzo 2025 – ... ilrestodelcarlino.it scrive