Beve dalla borraccia a scuola e si sente male il compagno confessa | Avevo versato la candeggina per scherzo

Una studentessa di Avola (Siracusa) si è sentita male dopo aver bevuto dell'acqua contaminata con la candeggina dalla sua borraccia. Ad avvelenare l'acqua sarebbe stato un compagno di classe che si è assunto la responsabilità del gesto. Il giovane ha raccontato di averle voluto fare uno scherzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

