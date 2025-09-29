Bevande gassate e depressione | scoperta una possibile correlazione

Colorate, zuccherate e spesso considerate un innocuo piacere quotidiano, le bevande gassate sono tra i prodotti più consumati anche in Italia. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, oltre il 40 per cento degli adolescenti e circa un quarto degli adulti dichiara di berle con regolarità. 🔗 Leggi su Today.it