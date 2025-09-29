Berti ricorda | Ai miei tempi il Var sarebbe stato un problema ad ogni derby con Baresi…
L’ex centrocampista dell’Inter, Nicola Berti, ha fatto una riflessione sul calcio attuale e su come ai suoi tempi il Var sarebbe stato un problema. Nicola Berti, ex centrocampista dell’ Inter e della nazionale italiana, ha riflettuto sull’introduzione della VAR nel calcio moderno. In un’intervista a IlPiacenza, Berti ha dichiarato che, se fosse stato in attività durante l’era della tecnologia video, il VAR sarebbe stato un grosso problema per lui e i suoi compagni. Ha raccontato com’era diverso il gioco ai suoi tempi, dove insulti, gomitate e interventi duri erano all’ordine del giorno, specialmente nei derby contro il Milan, dove affrontava difensori come Franco Baresi. 🔗 Leggi su Internews24.com
