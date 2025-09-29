Berruto ex ct e deputato Pd ‘attapirato’ per il trionfo dell’Italvolley maschile | l’impietoso confronto con De Giorgi

La classe non è acqua e lo stile non si compra al supermercato: Mauro Berruto, deputato e responsabile sport del Partito democratico, non ha propriamente stappato lo champagne per la vittoria dell’Italvolley maschile ai mondiali. E non ha fatto nulla per nasconderlo. C’è da capirlo: da commissario tecnico della nazionale maschile il suo risultato più importante è stato un terzo posto alle Olimpiadi di Londra 2012, la sua rinuncia alla panchina azzurra venne segnata da polemiche personali. Aveva contro mezza nazionale e il suo addio fu piuttosto burrascoso. L’allenatore piemontese si è prontamente riciclato come aspirante intellettuale entrando nella scuola Holden di Alessandro Baricco e poi come “filosofo” dello sport e propalatore di supercazzole motivazionali che tanto vanno di moda anche nel mondo dei manager rampanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

