Bernardo Silva Juventus possibile svolta nel futuro del portoghese | c’è una destinazione in pole in caso di addio al City a zero! Ultime

Bernardo Silva Juventus, il portoghese non rinnoverà il contratto con il Manchester City in scadenza nel 2026. Il punto sul suo futuro. Il futuro di Bernardo Silva è sempre più lontano dal Manchester City e, di conseguenza, dal calcio europeo tradizionale. Nonostante il portoghese, classe 1994, sia legato alla formazione di Pep Guardiola fino al 30 giugno 2026, le indicazioni provenienti dall’Inghilterra suggeriscono che non ci sarà alcun rinnovo. L’ipotesi di vederlo partire a parametro zero al termine del suo contratto sta già scatenando l’interesse dei top club, ma il mercato Juventus deve guardarsi dalla concorrenza, in particolare dai club orientali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

