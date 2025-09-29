“Senese ghibellino di m. a” Secondo le cronache, nel 1425 Bernardino da Siena — allora ancora lontano dalla canonizzazione — predicò ad Arezzo contro il culto delle acque miracolose, tradizione molto diffusa e radicata fin dall’epoca etrusca e romana. La sua predicazione accese non poco gli animi: si racconta infatti che alcuni aretini, fra cui il nonno di Luigino Bacci, tutore di Pietro Aretino e amante di sua madre Margherita, lo contestarono vivacemente, arrivando persino a scacciarlo. Il contrasto nasceva dal fatto che Arezzo era da secoli circondata da sorgenti considerate miracolose e curative: Bagnoro, Bagnaia, Montione e soprattutto la celebre fonte Tecna, le cui origini si perdono nella memoria più antica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Bernardino da Siena e la fonte miracolosa di Arezzo