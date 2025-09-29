Il miglior giocatore del XX secolo entusiasta del trionfo iridato degli azzurri: "La mia Nazionale non è la sola ad aver fatto la storia. Il ct ha le idee chiare e le porta avanti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bernardi: "Questa Italia vive di luce propria. De Giorgi sa gestire il gruppo"