Bernardeschi e quella volta che si presentò con la gonna nello spogliatoio | Qual è il problema? Ognuno deve essere libero

Open.online | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Io mi sono messo la gonna, dodici anni fa »: comincia così il racconto di Federico Bernardeschi, ospite al podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli, a proposito di una scelta spontanea – e personale – che gli attirò critiche inaspettate. Mentre parlava in generale dei giudizi e pregiudizi a cui è esposto un personaggio pubblico, l’esterno del Bologna ha rievocato un episodio capitatogli a inizio carriera. L’episodio della gonna. «Io dodici anni fa mi sono messo il pantagonna », ha ricordato il calciatore, sottolineando come una scelta di poco conto legata al suo gusto personale fosse stata derisa e giudicata. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bernardeschi - volta

bernardeschi volta present242 gonnaLo sfogo di Bernardeschi: “Mettevo la gonna e mi dicevano che ero gay” - Il fantasista del Bologna è passato dal ‘Bsmt’ di Gianluca Gazzoli: “E se anche lo fossi, che problema ci sarebbe? Riporta msn.com

Lo sfogo di Bernardeschi: «Mi dicevano che ero gay solo perché mettevo la gonna» - Il fantasista del Bologna Federico Bernardeschi è “passato dal Basement”, la trasmissione su youtube ideata e condotta da Gianluca Gazzoli, che apre dibattiti e discussioni con i personaggi più influe ... Secondo lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Bernardeschi Volta Present242 Gonna