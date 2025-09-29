Bernardeschi e l' addio alla Fiorentina | Fu pesante mi ha dato tanto Il certificato

Firenze, 29 settembre 2025 - Nel luglio del 2017 lo strappo fu di quelli rumorosi. Certo, non al livello del passaggio di Roberto Baggio in bianconero, ma dell'addio di Federico Bernardeschi se ne parò a lungo. All'epoca furono 40 i milioni di euro che la Vecchia Signora sborsò per comprarlo dalla Fiorentina. Era estate. Era il mese di luglio. Con la squadra che si stava allenando nel ritiro di Moena. Bernardeschi inviò un certificato medico per non avere l'obbligo di rispondere alla convocazione dopo la fine del suo periodo di vacanza in seguito all'Europeo Under 21. Oggi l'ex trequartista viola è stato protagonista del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, nel quale ha ripercorso con la memoria quei giorni comunque particolarmente complicati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bernardeschi e l'addio alla Fiorentina: “Fu pesante, mi ha dato tanto. Il certificato...”

In questa notizia si parla di: bernardeschi - addio

Bernardeschi saluta Toronto: "Non è un addio, tornerò"

Con l'addio di Danilo, dopo Szczesny e Alex Sandro in estate, un'altra bandiera lascia la Juventus. E Pinsoglio rimane l'ultimo giocatore del trionfo in campionato del 19/20. - facebook.com Vai su Facebook

Bernardeschi e l'addio alla Fiorentina: “Fu pesante, mi ha dato tanto. Il certificato...” - L'ex numero 10 gigliato ha ripercorso i giorni dell'addio alla Fiorentina per andare alla Juventus nel podcast di Gianluca Gazzoli ... Come scrive msn.com

Bernardeschi sul certificato: "Disertai il ritiro, mi avrebbero ammazzato" - Federico Bernardeschi si è raccontato al BSMT, podcast a cura di Gianluca Gazzoli in cui è tornato a parlare del suo passato in maglia viola: "Alla Fiorentina giocai due ... Da firenzeviola.it