Bergomi sulla formazione nerazzurra | Inter cambiata poco da Inzaghi a Chivu la differenza è…
Bergomi analizza le differenze tra l’Inter di Chivu e quella di Inzaghi: le parole del giornalista molto vicino agli ambienti nerazzurri. Giuseppe Bergomi, ex difensore e storico capitano dell’ Inter, ha commentato dagli studi di Sky Sport le recenti prestazioni della squadra di Cristian Chivu, sottolineando come le novità tattiche rispetto all’era Inzaghi non siano così marcate. Analisi tattica e continuità di gioco. «Per come vedo io il calcio, e per come conosco l’Inter, a me sembra che giochi lo stesso calcio – ha spiegato Bergomi – e anzi, nelle ultime partite è tornata a fare quello che faceva prima». 🔗 Leggi su Internews24.com
Fabio Bergomi: 'Oaktree vuole liberarsi dell'Inter a delle cifre importanti ma non folli' - Secondo quanto riferito dall'opinionista Fabio Bergomi su Youtube, Oaktree vorrebbe cedere l' Inter per delle cifre importanti ma che non siano proibitive. Riporta it.blastingnews.com