Bergomi | Pulisic fa male soprattutto quando parte da sinistra In passato non poteva giocare lì

Beppe Bergomi a 'Sky Calcio Club' ha elogiato Christian Pulisic nel post-partita di Milan-Napoli, in cui è stato assoluto protagonista con un assist straordinario e un gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bergomi: “Pulisic fa male soprattutto quando parte da sinistra. In passato non poteva giocare lì”

Milan, Bergomi: “Allegri giocherà con Leao, Pulisic e Saelemaekers sempre”

Milan travolgente a San Siro: Pulisic trascina i rossoneri, Napoli in affanno

