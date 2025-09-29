Bergamo si prepara al ritorno della Champions | 1.300 tifosi in arrivo dal Belgio
Bergamo. Dal Brugge al Brugge. La Champions League torna a Bergamo sette mesi dopo e i protagonisti sono gli stessi: l’Atalanta nella seconda giornata della League Phase ospita la squadra che a febbraio la eliminò ai playoff, vincendo a Bergamo 3-1 dopo il 2-1 maturato in casa una settimana prima. Anche stavolta il settore ospiti sarà pienissimo: 1.300 tifosi belgi sono attesi in città. Lo scorso anno la loro presenza fu prevalentemente pacifica, eccezion fatta per un gruppo fermato in via Masone mentre provava a raggiungere lo stadio in corteo, espressamente vietato, come comunicato dallo stesso club. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: bergamo - prepara
L'Eco di Bergamo. Beats by Talent · New Beginnings (Instrumental). Da venerdì 26 a domenica 28 settembre Treviglio si prepara ad accogliere la nona edizione dello Street Food Market, l’appuntamento che ormai da anni porta in città i profumi e i sapori del ci - facebook.com Vai su Facebook
Italia–Estonia, Gattuso prepara l'esordio. Convocati e novità per le qualificazioni Mondiali 2026 Venerdì 5 settembre gli azzurri giocheranno a Bergamo il loro terzo match del girone - X Vai su X
Atalanta, i sorteggi di Champions League: a Bergamo col Chelsea, poi fuori casa contro i campioni in carica del Paris Saint Germain - Prestigio e fortuna sono i segni distintivi del sorteggio che ha assegnato all’Atalanta le rivali di Champions League: ... Da bergamo.corriere.it