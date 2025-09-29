Bergamo si prepara al ritorno della Champions | 1.300 tifosi in arrivo dal Belgio

Bergamo. Dal Brugge al Brugge. La Champions League torna a Bergamo sette mesi dopo e i protagonisti sono gli stessi: l’Atalanta nella seconda giornata della League Phase ospita la squadra che a febbraio la eliminò ai playoff, vincendo a Bergamo 3-1 dopo il 2-1 maturato in casa una settimana prima. Anche stavolta il settore ospiti sarà pienissimo: 1.300 tifosi belgi sono attesi in città. Lo scorso anno la loro presenza fu prevalentemente pacifica, eccezion fatta per un gruppo fermato in via Masone mentre provava a raggiungere lo stadio in corteo, espressamente vietato, come comunicato dallo stesso club. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

