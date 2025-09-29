Berardi assist e tanta sostanza Muharemovic chiude gli spazi

MURIC 6,5. Come contro la Lazio, è una sua parata tutt'altro che banale su una conclusione dalla distanza di Zaniolo a 'svegliare' il Sassuolo. Sicuro in uscita, non perde mai la posizione: resta però l'idea che potesse fare qualcosa di meglio sul diagonale di Atta che prelude alla rete di Davis.. WALUKIEWICZ 6. Avvia l'azione del raddoppio con un rilancio lungo che ribalta il fronte e strappa il sipario bianconero. Zemura gli lascerebbe spazio per avanzare, ma il polacco non si prende, giustamente, rischi che è meglio non prendersi. Un problema fisico gli toglie il finale di gara (35' s.t. Coulibaly s.

Con quello realizzato ieri a San Siro, Domenico Berardi (31 anni) è salito a quota 84 assist in Serie A. Questo il suo bilancio generale nel Sassuolo: - 404 presenze (318 in Serie A) - 149 gol (123 in Serie A) - 110 assist (84 in Serie A) Giocatore straordinario.

Cerca un gol da dedicare al neonato Adams, trova giusto la 'spizzata' di testa che agevola la rete di Laurientè, ma più spesso i centrali udinesi a sbarrargli la strada (41' s.

Sassuolo, Volpato assicura: "Studio Berardi e Dybala per fare tanti gol e assist" - Il centrocampista del Sassuolo, Cristian Volpato, ha rilasciato una intervista a Radio Tv Serie A per parlare dei propositi personali e di squadra per questa stagione: "Vogliamo rimanere in A e ...