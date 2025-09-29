' Benvenuto nell' AI' di Alessandro Cattelan al Teatro Metropolitan

ALESSANDRO CATTELAN con il suo nuovo spettacolo "Benvenuto nell'AI!" il 22 ottobre 2025 al Teatro Metropolitan di Catania. Per la prima volta in Sicilia lo spettacolo teatrale di questo poliedrico Artista che ha riscosso un unanime successo di pubblico e critica nei più prestigiosi Teatri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

