Benjamin Netanyahu incontra Donald Trump alla Casa Bianca | la diretta

Ilfoglio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca per incontrare  Donald Trump e discutere del piano in 21 punti per Gaza, elaborato dalll'Amministrazione americana. È la quarta volta che i due s'incontrano dall'insediamento del presidente americano. "Sono molto fiducioso" ha detto Trump ai cronisti che gli hanno chiesto delle prospettive di pace nella Striscia.   . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

benjamin netanyahu incontra donald trump alla casa bianca la diretta

© Ilfoglio.it - Benjamin Netanyahu incontra Donald Trump alla Casa Bianca: la diretta

In questa notizia si parla di: benjamin - netanyahu

Israele, Benjamin Netanyahu ha deciso: "Occupazione totale di Gaza"

Il piano di Benjamin Netanyahu per l’occupazione della Striscia di Gaza

Gerusalemme, proteste davanti all'ufficio di Benjamin Netanyahu

benjamin netanyahu incontra donaldTrump e Netanyahu, incontro alla Casa Bianca. Donald: «Fiducioso nell'accordo su Gaza». E Bibi si scusa per raid a Doha - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Da ilmattino.it

benjamin netanyahu incontra donaldTrump incontra Netanyahu alla Casa Bianca - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo riporta italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Benjamin Netanyahu Incontra Donald