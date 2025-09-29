Tempo di lettura: < 1 minuto Nel brillante pomeriggio che ha visto il Benevento superare senza alcun affanno il Trapani, l’unica nota negativa è stata l’infortunio al metronomo giallorosso Antonio Prisco costretto a lasciare il campo a 15? dal triplice fischio. Il calciatore si è accasciato al suolo e si è rivelato necessario l’intervento dello staff medico che ha fatto subito ampi cenni che era necessario effettuare subito la sostituzione. Il centrocampista della Strega, poi, ha fatto fatica a rimettersi in piedi ed ha provato anche a rimanere in campo chiedendo alla panchina di pazientare qualche minuto, ma si è dovuto subito arrendere con Mehic che ha preso il suo posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, Prisco costretto ad uscire per un infortunio: le sue condizioni