Benevento Ferimento di minorenne egiziano sul megaparcheggio Due arresti

Un 18enne marocchino e un 19enne tunisino arrestati con l’accusa di lesioni aggravate. La vittima, un 17enne egiziano, è stata colpita con una bottiglia e ferita al braccio con un’arma da taglio.. Nella nottata personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento unitamente a quello della Sezione Volanti della Questura di Benevento hanno tratto in arresto un 18enne di origine marocchina e un 19enne di origine tunisina, poiché gravemente indiziati di lesioni personali aggravate ai danni di un sedicenne egiziano. In particolare nella decorsa serata i Carabinieri della Nucleo Radiomobile e gli Agenti della Sezione Volanti intervenivano, congiuntamente, presso il pronto soccorso dell’ospedale “Fatebenefratelli” ove era stata trasportato un 17enne egiziano che presentava una vistosa ferita da arma taglio al braccio sinistro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it