Tempo di lettura: 4 minuti È stato un lavoro corale, intenso, partecipato, basato sull’analisi di una progettualità che ha coinvolto una intera comunità: associazioni, fondazioni, istituzioni, cittadini. Da questo connubio nasce il dossier ‘ Attraversare l’invisibile ‘, titolo che è emerso come il frutto di un sentire collettivo, attraverso cui Benevento – insieme con Pietrelcina – si candida a diventare Capitale Italiana della Cultura per il 2028. In poche settimane sono stati presentati ben 156 progetti, più di quanti qualunque altra città in corsa abbia raccolto. Idee diverse, molte già attive, a volte inedite, tutte comunque volte a raccontare un territorio che non si accontenta di custodire il passato ma vuole costruire il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento: ‘attraversare l’invisibile’ per diventare Capitale italiana della Cultura