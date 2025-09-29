Benessere e sicurezza di viaggiatori e personale C’è la psicologa di bordo
Corsica Sardinia Ferries accoglie nel proprio equipaggio la psicologa di bordo, una nuova figura professionale che testimonia l’attenzione della compagnia per la qualità della vita del personale e per il miglioramento dell’esperienza di viaggio dei passeggeri. A bordo delle navi gialle, la psicologa offre un supporto ai marittimi, riconoscendo quanto il loro lavoro quotidiano sia complesso. La vita a bordo si svolge in un ambiente ristretto e variabile, dove le relazioni sono influenzate da molteplici fattori: lontananza dalla famiglia, condizioni meteo, percezione distorta del tempo e differenze culturali tra i membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: benessere - sicurezza
Sicurezza alimentare, salute e benessere animale: firmato accordo tra Ciheam Bari e Asl Brindisi
Nuovi strumenti di TikTok: sicurezza, benessere e supporto per adolescenti, famiglie e creator
TCL presenta MOVETIME MT48 Kids Smartwatch: sicurezza, connettività e benessere digitale a misura di bambino
'Il benessere nel mondo del lavoro è lontano anche nelle aziende come Ikea, da sempre considerate un punto di riferimento', Emanuela Veltro delegata Ikea racconta le tante difficoltà in tema di Salute e sicurezza sul lavoro all'interno del colosso svedese. 'I ca - facebook.com Vai su Facebook
Benessere e sicurezza di viaggiatori e personale. C’è la psicologa di bordo - Corsica Sardinia Ferries accoglie nel proprio equipaggio la psicologa di bordo, una nuova figura professionale che testimonia l’attenzione della ... Scrive quotidiano.net
Marina Militare: la rotta del Capo di Stato Maggiore sul benessere del personale. “Chi sta bene, lavora bene” - Il documento firmato dal Capo di Stato Maggiore della Marina si apre con un principio tanto semplice quanto impegnativo: «Il supporto al personale continuerà ... Riporta infodifesa.it