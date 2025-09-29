Benessere e sicurezza di viaggiatori e personale C’è la psicologa di bordo

Corsica Sardinia Ferries accoglie nel proprio equipaggio la psicologa di bordo, una nuova figura professionale che testimonia l’attenzione della compagnia per la qualità della vita del personale e per il miglioramento dell’esperienza di viaggio dei passeggeri. A bordo delle navi gialle, la psicologa offre un supporto ai marittimi, riconoscendo quanto il loro lavoro quotidiano sia complesso. La vita a bordo si svolge in un ambiente ristretto e variabile, dove le relazioni sono influenzate da molteplici fattori: lontananza dalla famiglia, condizioni meteo, percezione distorta del tempo e differenze culturali tra i membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

