A poche ore dall'apertura della porta rossa, Davide Maggio è in grado di svelare un'altra concorrente del Grande Fratello 2025. Si tratta di Benedetta Stocchi il cui motto, sui social, è " impara l'arte e mettila da parte ". Chi è Benedetta Stocchi. Classe 2001, Benedetta Stocchi è nata il 14 dicembre a Genzano di Roma e attualmente vive a Roma. Lavora con la famiglia in una norcineria in zona Castelli Romani, a Nemi, ma in passato è stata una reginetta. Più precisamente nel 2017, quando si è aggiudicata il titolo di Miss Nemi.

© Davidemaggio.it - Benedetta Stocchi al Grande Fratello 2025