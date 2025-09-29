Benedetta Stocchi al Grande Fratello 2025
A poche ore dall’apertura della porta rossa, Davide Maggio è in grado di svelare un’altra concorrente del Grande Fratello 2025. Si tratta di Benedetta Stocchi il cui motto, sui social, è “ impara l’arte e mettila da parte “. Chi è Benedetta Stocchi. Classe 2001, Benedetta Stocchi è nata il 14 dicembre a Genzano di Roma e attualmente vive a Roma. Lavora con la famiglia in una norcineria in zona Castelli Romani, a Nemi, ma in passato è stata una reginetta. Più precisamente nel 2017, quando si è aggiudicata il titolo di Miss Nemi. Tutte le foto di Benedetta Stocchi. 1 di 4 Benedetta Stocchi 2 di 4 Benedetta Stocchi 3 di 4 Benedetta Stocchi Guarda tutte le foto Benedetta Stocchi sui social. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: benedetta - stocchi
Presentazione del libro Utero con vista, il nuovo libro di Benedetta Petroni e Domitilla Pirro Sabato 27 settembre alle ore 18:00 si terrà presso la Sala Consiliare del Comune in via Carducci 1 la presentazione del libro “Utero con vista: formidabile guida di or - facebook.com Vai su Facebook
Benedetta Stocchi al Grande Fratello 2025 - Benedetta Stocchi concorrente del Grande Fratello 2025, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura ... davidemaggio.it scrive
Grande Fratello, indiscrezione shock: ex concorrente avrebbe una relazione segreta con una fan più giovane - Rumor estivo dal mondo del Grande Fratello: un ex gieffino sarebbe coinvolto con una ragazza più giovane che organizza i regali del fandom, mentre lui mantiene tutto lontano dai riflettori. Come scrive movieplayer.it