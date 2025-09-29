Belve 2025 | svelata la prima ospite di Francesca Fagnani che non sarà Barbara D' Urso

Il programma di Francesca Fagnani è pronto a tornare su Rai 2 con una prima puntata che promette scintille. Dopo un lungo corteggiamento, a rispondere alle domande scomode e personali sarà una showgirl molto conosciuta. Belve 2025 riparte a fine ottobre e il primo volto annunciato alza già l'asticella della curiosità: Belen Rodriguez. L'artista argentina è un bell'acchiappo per Francesca Fagnani che con lei farà un'apertura di stagione davvero col botto. Certo, c'è chi si aspettava Barbara D'Urso, ma mai dire mai. Chissà che dopo Ballando con le Stelle il ritorno in Rai non passi anche dalla sedia di Belve. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

