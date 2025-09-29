belve 2025 belen rodriguez prima ospite di francesca fagnani

Non ci sono dubbi sul fatto che Belve sia uno dei programmi più apprezzati del panorama Rai. C’è infatti un grande interesse per la nuova edizione, che ripartirà tra non molto. Francesca Fagnani ha di certo dalla sua un cast di ospiti eccellente ma, nel generale riserbo, soltanto un nome è trapelato. Si tratta di Belen Rodriguez, che sarà la prima a sedersi sul famoso sgabello, dinanzi alla giornalista e alla sua agendina rossa. Belen a Belve 2025. In precedenza nello studio di Belve è stato accolto Stefano De Martino che, affascinante come suo solito, ha raccontato alcuni episodi della sua relazione con Belen (quasi recitati come nel suo spettacolo teatrale). 🔗 Leggi su Dilei.it

