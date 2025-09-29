Bella Hadid sta meglio dopo le cure per la malattia di Lyme | fotografata a Parigi la modella è radiosa

“ Scusate se sparisco sempre, sono in missione, vi amo ragazzi “: così lo scorso 18 settembre Bella Hadid comunicava sui social di dover affrontare delle cure per la Malattia di Lyme. E in un carosello, la modella aveva condiviso alcuni momenti. Ci sono delle foto in cui mostra le flebo e le trasfusioni, altre in cui non ha paura di mostrarsi fragile, mentre piange con alcune cannule attaccate al collo, e poi fiori e un cielo bellissimo. E ora Bella Hadid sta finalmente meglio ed è stata fotografata a Parigi proprio in questi giorni di sfilate. Semplice, radiosa. Non solo, Hadid ha anche postato alcuni scatti di una campagna pubblicitaria su Instagram e una story nella quale cammina sul tapis roulant, un inizio ‘calmo’ ma pur sempre un buon inizio dopo le cure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

