Bella Hadid sta meglio dopo le cure per la malattia di Lyme | fotografata a Parigi la modella è radiosa
“ Scusate se sparisco sempre, sono in missione, vi amo ragazzi “: così lo scorso 18 settembre Bella Hadid comunicava sui social di dover affrontare delle cure per la Malattia di Lyme. E in un carosello, la modella aveva condiviso alcuni momenti. Ci sono delle foto in cui mostra le flebo e le trasfusioni, altre in cui non ha paura di mostrarsi fragile, mentre piange con alcune cannule attaccate al collo, e poi fiori e un cielo bellissimo. E ora Bella Hadid sta finalmente meglio ed è stata fotografata a Parigi proprio in questi giorni di sfilate. Semplice, radiosa. Non solo, Hadid ha anche postato alcuni scatti di una campagna pubblicitaria su Instagram e una story nella quale cammina sul tapis roulant, un inizio ‘calmo’ ma pur sempre un buon inizio dopo le cure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: bella - hadid
Perché siamo così obsessed dal velvet blonde di Bella Hadid
I segreti di stile di Bella Hadid che puoi adottare facilmente
Bella Hadid il look cottagecore (low cost) da replicare quest’estate
Voglia di passare al biondo? Una guida veloce su come scegliere la sfumatura giusta. Come Bella Hadid, Jolie & co insegnano - facebook.com Vai su Facebook
Voglia di passare al biondo? Una guida veloce su come scegliere la sfumatura giusta. Come Bella Hadid, Jolie & co insegnano - X Vai su X
Bella Hadid sta meglio: dimessa dall'ospedale dopo la Malattia di Lyme - Dopo le immagini shock in cui era ricoverata in ospedale, forse per la malattia di Lyme, ora è stata dimessa. Riporta gazzetta.it
Bella Hadid e la malattia di Lyme: «Scusate se sparisco sempre». Le foto dall'ospedale, senza perdere la speranza - Sembra che la malattia di Lyme di cui soffre Bella Hadid sia peggiorata, costringendo la modella a tornare in ospedale. Come scrive vogue.it