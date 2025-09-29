Belen Rodriguez prima ospite a Belve 2025 | cosa succederà nell’intervista più attesa

Belen Rodriguez apre la nuova stagione di Belve: finalmente faccia a faccia con Francesca Fagnani. Scopri perché ha detto sì e cosa aspettarti dall’intervista evento. E se ti dicessimo che Belen Rodriguez ha finalmente accettato di entrare nella tana delle Belve? Dopo anni di rifiuti, titubanze e inviti ignorati, la showgirl argentina ha detto sì. Sarà lei ad aprire la nuova stagione di Belve, il talk più tagliente della TV, condotto da Francesca Fagnani. Un debutto attesissimo, previsto per fine ottobre 2025 su Rai 2. E l’intervista promette scintille. Belen ha ceduto al corteggiamento lunghissimo della Fagnani. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

belen rodriguez prima ospiteSvelato il primo ospite ufficiale di "Belve", il talk show condotto da Francesca Fagnani - È ufficiale: Belen Rodriguez sarà la prima ospite confermata di "Belve". Lo riporta alfemminile.com

belen rodriguez prima ospiteLa prima ospite b0mba ufficiale di Belve: “Ha ceduto al lunghissimo corteggiamento” - Ecco chi sarà la prima ospite ufficiale della nuova edizione di Belve con Francesca Fagnani, "ha ceduto al lungo corteggiamento". Come scrive blogtivvu.com

