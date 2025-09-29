Beffa Bologna col primo gol di Camarda Il 17enne salva il Lecce e Di Francesco

lecce 2 bologna 2 (4-3-3): Falcone 6.5; Kouassi 5 (1’st Veiga 6), Gaspar 6, Tiago Gabriel 5.5, Gallo 6.5 (24’ st Ndaba 6); Coulibaly 7 (32’st N’dri 6.5), Ramadani 6, Berisha 6.5; Pierotti 6.5, Stulic 6 (21’st Camarda 7), Tete Morente 6.5 (32’ st Banda 6). In panchina: Fruchtl, Samooja, Siebert, Sala, Helgason, Drame, Kovac, Sottil. Allenatore: Di Francesco 6.5. BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 7; Holm 6.5 (38’st De Silvestri sv), Heggem 6, Lucumi’ 6, Miranda 5.5; Moro 6, Ferguson 6; Orsolini 6.5 (17’st Bernardeschi 5.5), Fabbian 5.5 (23’st Odgaard 7), Rowe 6.5 (23’st Cambiaghi 6); Dallinga 6 (23’st Castro 6). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Beffa Bologna, col primo gol di Camarda. Il 17enne salva il Lecce e Di Francesco

