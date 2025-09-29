Beccato con la droga nello zaino arrestato a Tor San Lorenzo

Ardea, 29 settembre 2025 – I carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo, congiuntamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio, hanno arrestato un 34enne originario del Marocco, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga nelle aree centrali della località litoranea di Ardea, i militari hanno notato l’uomo — già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti — che, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga, addentrandosi in un boschetto situato nel centro di Tor San Lorenzo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

