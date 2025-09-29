Beccati a rubare nel supermercato due ragazzini fermati dai carabinieri

Sono stati denunciati in stato di libertà i due minorenni sorpresi sabato sera a rubare all’interno del supermercato Esselunga di Sarezzo. I ragazzi sono stati fermati dai Carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

