Beautiful anticipazioni dal 6 all’11 ottobre 2025 | segreti su Luna Zende in crisi Li e Poppy ai ferri corti

Settimana tesissima tra villa e Malibu. La frattura Li–Poppy esplode, mentre Luna fa i conti con una “notte confusa” e con la verità sulle famigerate “mentine” della madre. R.J. avverte che qualcosa non torna e si confida con Brooke, ignaro del dramma; Zende cerca conforto nel nonno Eric, che lo sprona a guardare avanti. Appuntamento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

