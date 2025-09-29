Nelle nuove puntate americane di Beautiful, Thomas torna con un solo obiettivo: distruggere Brooke. Scopri cosa sta per accadere nella soap più amata di sempre A Los Angeles l’atmosfera è elettrica. L’equilibrio precario sta per spezzarsi. Thomas è tornato. ma non è più lo stesso. Lo sguardo è cupo, il cuore gonfio di rabbia. Ha lasciato la città per ritrovare sé stesso, ma il suo ritorno è tutt’altro che pacifico. Davanti a lui, una scena che non avrebbe mai voluto vedere: Ridge e Brooke di nuovo vicini, complici, teneri. Un’immagine che gli brucia dentro. La ferita si riapre, la rabbia diventa fuoco. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Beautiful anticipazioni americane: Thomas fuori controllo, Brooke in pericolo