Beatrice Venezi la difesa del padre ex Forza Nuova | La attaccano per difendere i privilegi

Gabriele Venezi è il padre di Beatrice. Ex candidato sindaco di Lucca e dirigente nazionale per Forza Nuova nel 2007, è un immobiliarista ma anche direttore editoriale del giornale Lucca Times. Dove è comparso un articolo sulla figlia dal titolo «Beatrice Venezi: una favola italiana». Oggi con La Stampa difende la figlia: «Lei è il primo che mi cerca da quando è cominciata questa storia. Molti hanno scritto che mia figlia Beatrice Venezi non abbia le competenze per la direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia perché figlia di un picchiatore di destra, riferendosi al mio passato. Eppure io ho smesso di fare politica attiva da 15 anni, anche per evitare che fosse d’ostacolo alla sua carriera. 🔗 Leggi su Open.online

