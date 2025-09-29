Beatrice Venezi e La Fenice | un reality show dal finale aperto

Il caso Beatrice Venezi potrebbe diventare lo spunto per il reality show più originale sulla piazza. Chiamiamolo Orchestral Matchmaking, sulla scia delle docuserie sui matrimoni combinati; solo che in questo caso l’unione da mettere alla prova non è quella fra due giovani nubendi appaiati da una esperta sensale, ma quella tra una direttrice d’orchestra e l’orchestra stessa, combinata da giochi politici più o meno scoperti. Sarebbe un originale mix di cultura altissima e bassissima, di arte e gossip, di buon gusto e di pessimi intrallazzi, un mash-up fra intrattenimento cheap e Prova d’orchestra, uno degli ultimi e meno ricordati film di Federico Fellini, riferimento cinematografico obbligatorio in una vicenda che parla di direttori contestati e musicisti riottosi e insofferenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Beatrice Venezi e La Fenice: un reality show dal finale aperto

