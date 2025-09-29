Beatrice Venezi da talento a raccomandata Il voltafaccia dei media sul direttore d’orchestra

«Chiamatemi direttore». C’è una Beatrice Venezi prima di questa frase, pronunciata sul palco di Sanremo nel 2021, e una dopo. O meglio: lei è rimasta sempre la stessa. È la narrazione che è cambiata di botto. Brava, capace, bella (lo sottolineavano tutti, senza complessi), un vero esempio di empowerment femminile, prima. Praticamente la reincarnazione di Magda Goebbels, e per di più scarsa e raccomandata, dopo. Meloniana lei, forzanovista il padre e sul nonno immaginiamo stia già facendo ricerche il Centro Simon Wiesenthal. «Com’è triste Venezi », titolava ieri La Stampa, commentando la rivolta dei lavoratori della Fenice contro la sua nomina a nuovo direttore musicale del teatro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Beatrice Venezi, da talento a raccomandata. Il voltafaccia dei media sul direttore d’orchestra

