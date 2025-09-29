BeActive in 5mila allo Stadio dei Marmi ' Pietro Mennea'

Famiglie, studenti e appassionati, tutti insieme per vivere lo sport grazie alle aree allestite da oltre 40 organismi sportivi. Sono circa 5.000 le persone che hanno partecipato a #BeActive, il main event nell’ambito della Settimana Europea dello Sport organizzato allo Stadio dei Marmi "Pietro Mennea" di Roma, che ha rilanciato il messaggio «Move more, scroll less» (Muoversi di più, scorrere meno). Complessivamente sono stati circa 150.000 i partecipanti degli oltre 900 eventi organizzati nelle piazze e nei luoghi di sport in Italia, con l'invito a mettere da parte lo smartphone e un risparmio calcolato in 16mila ore di "scroll". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

