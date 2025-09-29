Bayesian marinaio Eppel | Albero inclinato di 15 gradi già a 30 nodi di vento capitano Cutfield scarica responsabilità | C' era iniettore da cambiare

Secondo il marinaio Leo Pablo Eppel Luca l'albero del Bayesian si sarebbe inclinato di 15 gradi con vento a 30 nodi. Il capitano Cutfield tenta di scaricare responsabilità dell'affondamento: "Prima della tempesta c'era un iniettore da cambiare" Se da un lato il marinaio Leo Pablo Eppel Luca h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

