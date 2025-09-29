Bayern | Kane raggiunge quota 100

Harry Kane trascina il Bayern e tocca quota 100 gol: «Orgoglioso di questo traguardo». L’attaccante inglese celebra la vittoria sul Werder Brema e un record personale raggiunto in tempi record: «Prestazione dominante, continuiamo così» Dopo la convincente vittoria del Bayern Monaco contro il Werder Brema, Harry Kane ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della squadra e per i suoi traguardi personali. L’attaccante inglese, protagonista del match, ha analizzato l’andamento della partita sottolineando alcuni aspetti chiave. “È stata una prestazione eccellente» ha dichiarato Kane nel post-partita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

