Bayern | Kane raggiunge quota 100
Harry Kane trascina il Bayern e tocca quota 100 gol: «Orgoglioso di questo traguardo». L’attaccante inglese celebra la vittoria sul Werder Brema e un record personale raggiunto in tempi record: «Prestazione dominante, continuiamo così» Dopo la convincente vittoria del Bayern Monaco contro il Werder Brema, Harry Kane ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della squadra e per i suoi traguardi personali. L’attaccante inglese, protagonista del match, ha analizzato l’andamento della partita sottolineando alcuni aspetti chiave. “È stata una prestazione eccellente» ha dichiarato Kane nel post-partita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: bayern - kane
Kane sacchi un’altra tripletta mentre il Bayern & AC Milano vince ma la Juventus ha tenuto
Kane rompe Ronaldo e Haaland Record nel Bayern Rout mentre Marsiglia vanno in cima alla Ligue 1
Bayern – Tottenham: il ritorno di Harry Kane e tutte le curiosità sul match che fa tendenza
Bundesliga, poker del Bayern Monaco: Kane scatenato contro il Werder Brema - facebook.com Vai su Facebook
Il #Marsiglia di #Benatia rimonta a #Strasburgo. Mbangula travolto, poker #Bayern e #Kane scatenato - X Vai su X
Il Bayern schianta il Werder, 4-0 con doppio Kane. Sorride De Zerbi, l'OM ribalta lo Strasburgo al 91' - In serata due partite tra Bundesliga e Ligue 1: i bavaresi di Kompany si confermano in vetta a punteggio pieno, il Marsiglia in rimonta fa 4 su 5 in campionato e raggiunge il gruppetto di testa a quot ... Si legge su gazzetta.it
Bayern Monaco-Werder, Kane fa doppietta e raggiunge 100 gol coi bavaresi. VIDEO - L'attaccante inglese si conferma inarrestabile in quest'avvio di stagione e registra un nuovo record: con 100 gol in 104 partite, diventa il giocatore del XXI secolo a raggiugere più 'velocemente' la ... sport.sky.it scrive