Baveno al via i lavori di riqualificazione delle serre di Villa Fedora

Novaratoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prenderanno il via domani, martedì 30 settembre, i lavori per la riqualificazione delle serre di Villa Fedora a Baveno."Abbiamo consegnato questa mattina - ha fatto sapere il sindaco di Baveno Alessandro Monti - i lavori di riqualificazione delle serre alla ditta Stangalino. Come promesso, domani. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: baveno - lavori

