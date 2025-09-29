A pochi giorni dall’incontro che ha riunito esperti, investitori e istituzioni, la discussione sui sistemi di accumulo a batterie è tornata sotto i riflettori. Tra ambizioni climatiche e obiettivi industriali, l’Italia traccia il proprio percorso, consapevole che la partita della transizione energetica si gioca ora. Il momento di svolta per le batterie in Italia In . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Batterie, svolta italiana: il summit del 25 settembre traccia la rotta