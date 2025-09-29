Batman presenta il villain Centaur prima del debutto
Recenti anticipazioni provenienti dal mondo dei fumetti e delle pubblicazioni DC Comics hanno svelato l’introduzione di un nuovo villain destinato a rivoluzionare il panorama di Batman. La comparsa di personaggi innovativi e imprevedibili si inserisce in una strategia narrativa volta a rafforzare la complessità dell’universo narrativo del Cavaliere Oscuro, portando i lettori a confrontarsi con minacce sempre più sofisticate e pericolose. In questo contesto, l’attenzione si concentra su un avversario che promette di mettere in discussione la supremazia di figure storiche come il Joker, grazie alla sua potenza e al suo design distintivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
