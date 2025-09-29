Batman James Gunn subissato di richieste per The Brave and The Bold | Molti grandi attori vogliono farlo

Il produttore e regista deve assegnare il ruolo del Cavaliere Oscuro nel suo DCU e sembra che molti nomi noti si siano offerti di interpretarlo James Gunn, regista e co-capo dei DC Studios, avrebbe una lunga lista d'attesa di grandi attori di Hollywood che vorrebbero interpretare Batman nel suo nuovo DC Universe. Il ruolo deve essere assegnato per permettere al nuovo film sul Cavaliere Oscuro di entrare ufficialmente in produzione dopo anni di sviluppo. In una recente intervista con IGN, Gunn ha rivelato che molti attori di primo piano hanno espresso interesse a interpretare il Cavaliere Oscuro nel prossimo film, Batman: The Brave and the Bold. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

batman james gunn subissatoBatman, James Gunn subissato di richieste per The Brave and The Bold: "Molti grandi attori vogliono farlo" - Il produttore e regista deve assegnare il ruolo del Cavaliere Oscuro nel suo DCU e sembra che molti nomi noti si siano offerti di interpretarlo ... Come scrive movieplayer.it

