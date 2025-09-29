Batman James Gunn subissato di richieste per The Brave and The Bold | Molti grandi attori vogliono farlo
Il produttore e regista deve assegnare il ruolo del Cavaliere Oscuro nel suo DCU e sembra che molti nomi noti si siano offerti di interpretarlo James Gunn, regista e co-capo dei DC Studios, avrebbe una lunga lista d'attesa di grandi attori di Hollywood che vorrebbero interpretare Batman nel suo nuovo DC Universe. Il ruolo deve essere assegnato per permettere al nuovo film sul Cavaliere Oscuro di entrare ufficialmente in produzione dopo anni di sviluppo. In una recente intervista con IGN, Gunn ha rivelato che molti attori di primo piano hanno espresso interesse a interpretare il Cavaliere Oscuro nel prossimo film, Batman: The Brave and the Bold. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: batman - james
Chris pratt e le voci su batman: cosa dice james gunn sul dc universe
Batman si rinnova per il stile di james gunn
James Gunn si aspetta di leggere due sceneggiature su Batman entro la fine dell’anno
Il pubblico casual le capisce sempre queste cose. ” È stato James Gunn, co-presidente e direttore creativo dei DC Studios, a smontare senza troppi giri di parole i timori su una possibile confusione tra i vari Batman che vedremo prossimamente sul grande sch - facebook.com Vai su Facebook
Alle 13:00, assieme a Stroncando L'Orrore, parleremo di: - Spider-Man Brand New Day: confermato un nuovo cattivo! - Batman: James Gunn "rifiuta" un grande attore! - The Mandalorian And Grogu sarà un flop devastante? https://youtube.com/live/ZzR-VQqTZ - X Vai su X
Batman, James Gunn subissato di richieste per The Brave and The Bold: "Molti grandi attori vogliono farlo" - Il produttore e regista deve assegnare il ruolo del Cavaliere Oscuro nel suo DCU e sembra che molti nomi noti si siano offerti di interpretarlo ... Come scrive movieplayer.it
James Gunn fornisce aggiornamenti sulla data di uscita del film Batman della DCU - James Gunn fornisce nuovi aggiornamenti sulla data di uscita del film Batman del DCU: ecco cosa sappiamo sul progetto. Segnala cinefilos.it