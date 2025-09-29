Batman | finalmente in arrivo il fumetto di marshall rogers

Il mondo dei fumetti di Batman si appresta a vivere un momento di grande fermento, grazie a una notizia che riaccende le speranze degli appassionati. A distanza di quasi vent’anni dalla pubblicazione di uno dei capitoli più iconici della saga del Cavaliere Oscuro, si avvicina la possibilità di vedere finalmente completata una storia rimasta incompleta. Questa evoluzione rappresenta un passo importante per il rilancio di opere storiche e spesso considerate perdute, con progetti in fase avanzata che potrebbero presto vedere la luce. DC Comics in fase di recupero e pubblicazione di un sequel inedito di Batman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Batman: finalmente in arrivo il fumetto di marshall rogers

