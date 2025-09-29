Basta code per entrare in paese All’incrocio cambiano le regole

Traffico più scorrevole e meno ingorghi all’ingresso di Sant’Angelo Lodigiano: è l’obiettivo della nuova regolamentazione della viabilità che scatterà dalle 7 di giovedì 16 ottobre all’intersezione tra le vie Cortese e Aldo Moro. L’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire su uno dei punti più critici, dove nelle ore di punta si formano spesso code e rallentamenti che finiscono per bloccare anche la rotonda vicina, creando disagi non solo per gli automobilisti diretti verso il centro ma anche per chi è diretto alle zone industriali e ai paesi limitrofi. Nel dettaglio sarà istituito l’obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono via Cortese in direzione Graffignana, mentre per chi proviene da via Aldo Moro e intende immettersi su via Cortese scatterà l’obbligo di svolta a destra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

