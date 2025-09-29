Basta code per entrare in paese All’incrocio cambiano le regole
Traffico più scorrevole e meno ingorghi all’ingresso di Sant’Angelo Lodigiano: è l’obiettivo della nuova regolamentazione della viabilità che scatterà dalle 7 di giovedì 16 ottobre all’intersezione tra le vie Cortese e Aldo Moro. L’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire su uno dei punti più critici, dove nelle ore di punta si formano spesso code e rallentamenti che finiscono per bloccare anche la rotonda vicina, creando disagi non solo per gli automobilisti diretti verso il centro ma anche per chi è diretto alle zone industriali e ai paesi limitrofi. Nel dettaglio sarà istituito l’obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono via Cortese in direzione Graffignana, mentre per chi proviene da via Aldo Moro e intende immettersi su via Cortese scatterà l’obbligo di svolta a destra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: basta - code
Alla Scala basta ciabatte e spuntini: torna il dress code con i divieti contro i turisti dell’opera
Alla Scala con decoro. Basta sandali e canottiere. Torna il “dress code“
Acquista i tuoi biglietti online e risparmia fino a 1€ Niente code, niente stress: ti basta mostrare il biglietto sul telefono e sei subito in sala store.cinemacityravenna.it Il cinema come vuoi tu: Comodo, veloce e conveniente! *Valida su tutte le tariffe ad e - facebook.com Vai su Facebook
Basta code per entrare in paese. All’incrocio cambiano le regole - Traffico più scorrevole e meno ingorghi all’ingresso di Sant’Angelo Lodigiano: è l’obiettivo della nuova regolamentazione della viabilità che ... Riporta ilgiorno.it