Basket Virtus Bologna mina vagante nell’Eurolega 2026 Post-season complessa ma gli italiani possono dare la marcia in più
Mandata in archivio la Supercoppa Italiana con l’eliminazione in semifinale per mano dell’Olimpia Milano, la Virtus Bologna si appresta ora ad affrontare l’ Eurolega con già un doppio turno in programma questa settimana visto anche l’allargamento a venti squadre della massima competizione continentale che precede poi la prima giornata della Serie A 2025-2026. Le V-nere proveranno sicuramente ad invertire la rotta sul fronte europeo vista soprattutto la scorsa annata poco felice sul fronte dei risultati, con i bianconeri che hanno chiuso al penultimo posto davanti solo al fanalino di coda Alba Berlino in una stagione complicata anche per quanto riguarda la panchina con le dimissioni di Luca Banchi e l’avvicendamento con Dusko Ivanovic che è riuscito però a risollevare il gruppo portandolo alla vittoria dello scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - virtus
Basket, Alen Smailagic lascia lo Zalgiris ed è un nuovo giocatore della Virtus Bologna
Basket: Virtus Bologna, ecco il colpo Carsen Edwards
Basket B Interregionale. Rinforzi per la Virtus e per l’Attila Junior
Buona la prima! La Ondatel Virtus Matera conquista la prima giornata di andata con una grande vittoria fuori casa contro il Bim Bum Basket Rende: finale 97-84 Un esordio che dà energia e fiducia per la stagione! - facebook.com Vai su Facebook
SEMIFINALE Virtus Olidata Bologna EA7 Emporio Armani Milano 27 settembre | Unipol Forum – Milano ? Biglietti disponibili da 15€ https://bit.ly/SC25vlorganic #LBASupercoppa #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basket, Virtus Bologna mina vagante nell’Eurolega 2026. Post-season complessa, ma gli italiani possono dare la marcia in più - Mandata in archivio la Supercoppa Italiana con l’eliminazione in semifinale per mano dell’Olimpia Milano, la Virtus Bologna si appresta ora ad affrontare ... Come scrive oasport.it
Dove vedere in tv Virtus Bologna-Real Madrid, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Le grandi squadre continentali iniziano l'arduo percorso che porterà poi alle ... Si legge su oasport.it