Mandata in archivio la Supercoppa Italiana con l’eliminazione in semifinale per mano dell’Olimpia Milano, la Virtus Bologna si appresta ora ad affrontare l’ Eurolega con già un doppio turno in programma questa settimana visto anche l’allargamento a venti squadre della massima competizione continentale che precede poi la prima giornata della Serie A 2025-2026. Le V-nere proveranno sicuramente ad invertire la rotta sul fronte europeo vista soprattutto la scorsa annata poco felice sul fronte dei risultati, con i bianconeri che hanno chiuso al penultimo posto davanti solo al fanalino di coda Alba Berlino in una stagione complicata anche per quanto riguarda la panchina con le dimissioni di Luca Banchi e l’avvicendamento con Dusko Ivanovic che è riuscito però a risollevare il gruppo portandolo alla vittoria dello scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Virtus Bologna mina vagante nell’Eurolega 2026. Post-season complessa, ma gli italiani possono dare la marcia in più