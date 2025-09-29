Basket serie B Oleggio ko contro Gallarate
Subito battaglia. Nella prima giornata di campionato di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket cede a Bbg Gallarate 55-64 dopo oltre 30 minuti trascorsi sempre a contatto.Squali in campo con Ceccato, Bandirali, Jovanovic, Restelli e Gulic, Gallarate con Meier, Lynch, Clerici, Romanò. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
