Basket Serie B Interregionale La Stosa Virtus ci mette cuore e anima e stende Crocetta
STOSA 79 CROCETTA 75 STOSA: Liotta ne, Braccagni 2, Redaelli, Costantini 17, Calvellini 20, Morciano 17, Gianoli 7, Bartelloni 2, Guerra 14, Cini ne, Crocetta, Vegni ne. Allenatore Evangelisti. CROCETTA: Andreutti 2, Hida 10, Lachello, Berrino ne, Minnucci 11, Cellino 22, Rosso 7, Trigiani, Braga ne, Cian, Villar Cristobo 14, Okoro 9. Allenatore Maino. Parziali: 19-20; 37-40; 63-52. SIENA – La Stosa bagna l’esordio casalingo in campionato con un successo. I rossoblù con indosso la maglia celebrativa dei 75 anni della società battono Don Bosco Crocetta 79-75 dopo una partita intensa e molto fisica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
